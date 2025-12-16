Occupato il liceo Giulio Cesare a Roma: polizia sul posto

Il liceo Giulio Cesare.

Le studentesse e gli studenti del Liceo Giulio Cesare di Roma hanno occupato l'istituto di Corso Trieste. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato, che stanno valutando con quali modalità i ragazzi hanno preso il controllo dell'edificio.

Ancora non sono state rese pubbliche le motivazioni del gesto di protesta delle alunne e degli alunni, ma nelle ultime settimane l'attenzione dei media si è concentrata sulla scuola a causa della ‘Lista stupri' trovata in uno dei bagni dei maschi.

Alla scoperta del gesto si è sollevata l'indignazione non solo della comunità studentesca, ma anche del corpo docente e dei genitori. Mentre la procura di Roma ha avviato un'indagine per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale.