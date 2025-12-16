video suggerito
Occupato il liceo Giulio Cesare a Roma: polizia sul posto
Il Liceo Giulio Cesare di Corso Trieste a Roma è stato occupato nelle ultime ore. Sul posto la polizia.
Le studentesse e gli studenti del Liceo Giulio Cesare di Roma hanno occupato l'istituto di Corso Trieste. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato, che stanno valutando con quali modalità i ragazzi hanno preso il controllo dell'edificio.
Ancora non sono state rese pubbliche le motivazioni del gesto di protesta delle alunne e degli alunni, ma nelle ultime settimane l'attenzione dei media si è concentrata sulla scuola a causa della ‘Lista stupri' trovata in uno dei bagni dei maschi.
Alla scoperta del gesto si è sollevata l'indignazione non solo della comunità studentesca, ma anche del corpo docente e dei genitori. Mentre la procura di Roma ha avviato un'indagine per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale.
