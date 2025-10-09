Anziana prende fuoco mentre prepara il pranzo e muore: aveva da poco compiuto 100 anni

Stava preparando il pranzo, quando è divampato l’incendio: per la donna, che aveva compiuto da poco 100 anni, non c’è stato niente da fare.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025 a Carpineto Romano. Una donna anziana, che aveva da poco festeggiato il traguardo dei 100 anni, è morta a causa di un incendio scoppiato mentre si stava preparando da mangiare.

La donna si trovava all'interno della sua abitazione, nella città metropolitana di Roma, in cucina. Si trovava ai fornelli, probabilmente si stava preparando da mangiare, scaldandosi qualcosa ai fornelli, quando all'improvviso è stata raggiunta dalle fiamme che hanno attecchito sui vestiti. Per lei non c'è stato niente da fare. Una volta arrivati i soccorsi la donna era già senza vita.

I fatti, come anticipato risalgono al pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre 2025 e sono avvenuti a poca distanza da Roma, a Carpineto Romano. Era pomeriggio quando la donna, da poco centenaria, è andata in cucina per prepararsi qualcosa da mangiare. Deve aver acceso il fornello per cucinare, quando è stata avvolta da una fiammata. Il rogo è divampato in breve tempo, le fiamme le hanno avvolto i vestiti, senza lasciarle scampo. Per lei non c'è stato niente da fare.

L'arrivo dei soccorsi: per la donna non c'è stato niente da fare

L'allarme è scattato immediatamente, con una segnalazione al numero di emergenza unico 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco e i soccorritori del pronto soccorso sanitario del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Agli operatori del 118, invece, non è rimasto altro che constatare il decesso dell'anziana. La salma è poi stata trasportata al policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito. L'appartamento in cui è divampato l'incendio, dove viveva la centenaria, è stato invece posto sotto sequestro per consentire ulteriori indagini.