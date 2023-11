Anziana imbavagliata e legata al cimitero di Anzio: due persone arrestate Fermati dalla Squadra Mobile, i due sarebbero coinvolti nella vicenda della settantasettenne ritrovata imbavagliata e legata nel cimitero di Anzio.

A cura di Beatrice Tominic

L'hanno imbavagliata e legata nel cimitero di Anzio, nel litorale laziale a sud di Roma. Poi, dopo averla derubata, l'hanno lasciata lì, ancora con le mani legate. A ritrovarla è stato il guardiano del cimitero, mentre l'anziana donna vagava fra le tombe. Per quanto accaduto alle settantasettenne, sono state arrestate due persone, che sarebbero coinvolte nei fatti.

La settantasettenne imbavagliata e legata nel cimitero

"Sono stata vittima di uno scambio di persona – ha spiegato la settantasettenne a La vita in Diretta, su Rai Uno a qualche giorno dai terribili fatti nel cimitero di Anzio – Ho tanti lividi sparsi sul corpo. Non si capisce la dinamica, non so perché mi abbiano imbavagliato la bocca, le mani, le gambe".

Le due persone arrestate

Non appena ricevuta la chiamata del guardiano del cimitero, sono arrivati sul posto di agenti della Polizia di Stato insieme ai colleghi della Scientifica per cercare di raccogliere più informazioni possibili su quanto accaduto. Gli agenti hanno liberato la donna e l'hanno affidata alle cure del 118, continuando le indagini per cercare di risalire agli autori del gesto. Oggi, a poco più di una settimana dai fatti, la Squadra Mobile di Roma coordinata dalla Procura di Velletri ha arrestato due persone in relazione a quanto avvenuto.

Come sta la settantasettenne

Dopo quanto avvenuto la settimana scorsa, la settantasettenne è stata affidata alle cure dei medici. Come hanno raccontato loro, l'anziana donna è arrivata in ospedale con gravi problemi di respirazione, in uno stato di forte shock e dopo aver subito un grandissimo trauma emotivo. È stata dimessa con una prognosi di 7 giorni: le sue condizioni fisiche non erano a rischio.