Antonietta Rocco uccisa in casa a Latina a 63 anni: fermata una donna per l’omicidio di Campo Boario

Immagine di repertorio

Antonietta Rocco è stata trovata in una pozza di sangue all'interno di casa sua, nel quartiere popolare di Campo Boario a Latina. Aveva 63 anni. A far scattare l'allarme è stata la badante che attualmente si occupava di lei che, non appena rinvenuto il corpo senza vita nel lago di sangue, ha allertato le forze dell'ordine. Le indagini sono state immediatamente aperte e, a circa 24 ore dal ritrovamento, gli inquirenti hanno sottoposto allo stato di fermo una persona, una donna, sospettata di aver commesso l'omicidio.

Agenti fermano una donna per l'omicidio di Latina

Il ritrovamento della donna è avvenuto ieri, venerdì 19 settembre 2025, a Latina, nella casa di Campo Boario in cui viveva. Il corpo, ormai senza vita, si trovava in una pozza di sangue. Gli agenti hanno compreso in breve tempo che si trattava di un omicidio. E si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di risalire all'identità della persona che ha ucciso Antonietta Rocco.

Le indagini, dirette e coordinate dalla sostituta procuratrice della Repubblica di Latina, Martina Taglione, sono andate avanti serratissime e senza sosta fino a quando, nella serata di ieri, è stata condotta in commissariato una donna e sottoposta ad interrogatori. Secondo alcune testate locali, potrebbe trattarsi di una donna che in passato ha prestato servizio dalla vittima, probabilmente come badante.

Leggi anche Donna uccisa in casa a Latina, una persona sospettata portata in questura

La donna fermata per l'omicidio di Antonietta Rocco

Ritenuta fortemente indiziata di aver ucciso Antonietta Rocco, dopo aver raccolto testimonianze, accertamenti tecnici, analisi della scena del crimine e altri elementi, per la donna è scattato lo stato di fermo da parte dell'Autorità Giudiziaria. Non si arrestano nel frattempo le verifiche per accertare la posizione della donna, ricostruire con precisione l'accaduto e rintracciare il movente che ha portato alla tragedia.

Articolo in aggiornamento