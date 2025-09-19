Donna uccisa in casa a Latina, una persona sospettata portata in questura

Una persona verrà ascoltata sul ritrovamento della donna morta in casa a Latina. I poliziotti l’hanno portata in questura e verrà interrogata per quello che la pm è convinta si tratti di un omicidio.

I poliziotti hanno portato in questura una persona, che verrà ascoltata in merito alla donna di sessantatré anni traovata morta casa a Latina rispetto alla quale si ipotizza un omicidio. Si tratterebbe di una persona sospettata del delitto. Gli investigatori la interrogheranno, per accertare un suo evenuale coinvolgimento nella scomparsa della sessantatrenne, trovata senza vita in una pozza di sangue nella sua abitazione in via Muzio Scevola nel quartiere Campo Boario, alla perifieria di Latina.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica. Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica della questura di Latina. I poliziotti hanno svolto i rilievi all'interno dell'abitazione, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A dare l'allarme è stata la badante della donna, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi.

Presente sul posto insieme ai poliziotti c'era anche la pubblico ministero Martina Taglione, convinta si tratti di un delitto: "Sono in corso gli accertamenti, ma dal quadro che si è presentato non sembrano esserci dubbi che si tratti di un omicidio. Ci sono state lesioni importanti".