Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso

Una donna di 63 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina. Indagini in corso.
A cura di Enrico Tata
Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Stando a quanto si apprende dalle forze dell'ordine, la signora è stata trovata riversa a terra in una pozza di sangue. Non si esclude l'omicidio. La casa, inoltre, era completamente a soqquadro, segno di una possibile colluttazione o di un tentativo di furto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica della questura di Latina. A trovare la donna morta è stata la badante, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Notizia in aggiornamento…

