video suggerito

Annunciata data e luogo dei funerali dell’imitatore e comico Gianfranco Butinar I funerali di Gianfranco Butinar, morto oggi per infarto a 51 anni, si terranno presso la chiesa di Ostia Lido “Regina Pacis” alle ore 15,00 di domani, sabato 7 giugno. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annunciata la data dei funerali dell'attore, comico e imitatore Gianfranco Butinar, morto nella notte tra ieri, 5 giugno, e oggi, 6 giugno, a causa di un infarto all'età di 51 anni. La cerimonia funebre si terrà presso la chiesa di Ostia Lido "Regina Pacis" alle ore 15,00 di domani, sabato 7 giugno. "Per chi volesse dare l'ultimo saluto a Gianfranco, potrà farlo domani, presso la chiesa di Ostia Lido "Regina Pacis" alle ore 15,00″, l'annuncio pubblicato oggi sulla pagina Facebook ufficiale dell'artista.

Nato a Roma il 13 novembre 1973, Butinar è famoso soprattutto per le sue straordinarie imitazioni. Indimenticabili i suoi interventi nei programmi radiofonici della Gialappa's Band, soprattutto quelli dedicati alle radiocronache dei Mondiali e degli Europei di Calcio, dove Butinar si trasformava in un perfetto Bruno Pizzul, in Ezio Luzi e in altri celebri radiocronisti sportivi. Ma ha imitato con successo anche Franco Califano, Francesco Totti, Antonio Cassano, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Mario Balotelli e Maurizio Costanzo. Dal 2018 ha condotto su Rmc Sport Network il programma Teste di Calcio, insieme a Marco Baldini e il Trio d'Italia. Dal 2020 era spesso ospite di Tiki Taka – La repubblica del pallone, il talk sportivo di Piero Chiambretti.

Proprio Chiambretti lo ha ricordato con queste parole all'agenzia di stampa LaPresse: "Grandissimo talento, una voce 100 voci, meraviglioso, aveva questo amore per Califano, lo imitava benissimo anche in un mio programma alla radio, divertente il ‘Califano in Paradiso', recentemente aveva fatto pure lo spettacolo su di lui. Se c'è una cosa bella è che almeno adesso stanno insieme, erano molto amici, molto simili".