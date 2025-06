È morto Gianfranco Butinar, imitatore e voce di Franco Califano e Bruno Pizzul

video suggerito

È morto Gianfranco Butinar. Comico e imitatore romano, tra le sue interpretazioni migliori quelle di Bruno Pizzul e Franco Califano, si è spento nella notte tra il 5 e il 6 giugno nella sua abitazione. Aveva solo 51 anni. L'attore, si apprende da testate locali, sarebbe stato colpito da infarto. I funerali si terranno domani. alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia.

La carriera di Gianfranco Butinar: il rapporto con Franco Califano

Dal mondo del calcio a quello della musica, dalla politica allo spettacolo, Butinar aveva in repertorio più di cento voci. Il rapporto più profondo e artisticamente fecondo era quello con Franco Califano. "Io ho vissuto Califano per 22 anni ed è stato il mio padre artistico, un fratello maggiore, una persona di famiglia che mi ha dato tantissimo", spiegava in un'intervista. Proprio sui social dell'account Instagram di Califano, gestito dalla famiglia, è arrivato il messaggio di addio: "Il nostro amico Gianfranco Butinar ci ha lasciato stanotte… Ciao Buty, salutaci il maestro".

Nel 2014 aveva interpretato il Califfo nel film "Non escludo il ritorno" di Stefano Calvagna, un'esperienza che aveva definito un omaggio al suo mentore. I suoi spettacoli teatrali dedicati a Califano, come "80 Nostalgia di Califano", erano diventati appuntamenti fissi per chi voleva rivivere la magia del poeta maledetto romano.

Le voci dei calciatori

Grande tifoso romanista, tra le sue imitazioni storiche spiccavano quelle di Francesco Totti, Fabio Capello, Luciano Spalletti e Antonio Cassano. Ma il suo repertorio calcistico andava ben oltre: da Bruno Pizzul a Rino Tommasi, da Luciano Moggi a Massimo Moratti, aveva dato voce ai protagonisti del pallone con una capacità di osservazione che coglieva i tic, le cadenze, persino i silenzi di ognuno. Collaborava con "Calciomercato – L'Originale" su Sky Sport e aveva partecipato a trasmissioni come "Tiki Taka" di Piero Chiambretti.