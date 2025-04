video suggerito

Annullato il Natale di Roma: stop agli eventi in programma per la morte di Papa Francesco Il Campidoglio ha annunciato che “in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa di Papa Francesco tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani per il Natale di Roma sono annullati” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I festeggiamenti del Natale di Roma (La Presse)

I festeggiamenti per il Natale di Roma sono stati annullati per la morte di Papa Francesco. Il Campidoglio lo ha annunciato in una nota poco fa, la decisione arriva "in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani sono annullati". Jorge Mario Bergoglio è deceduto all'età di 88 anni nella mattinata di oggi 21 aprile 2025, Lunedì dell'Angelo e Pasquetta. In programma per il Natale di Roma c'erano molti eventi, tra i quali il concerto in piazza Campidoglio e le caratteristiche rivisitazioni culturali per le strade della Capitale.

Gualtieri: "Papa Francesco esempio di semplicità"

"Provo un profondo dolore per la scomparsa di Papa Francesco". Sono le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla notizia della morte del Pontefice. Il sindaco Gualtieri, appresa la notizia della scomparsa di Papa francesco, ha pubblicato un messaggio di cordoglio, stima e affetto nei confronti della sua persona, del suo operato e del ruolo che rappresentava: "Roma, l'Italia e il mondo piangono un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore di tutti. Papa Francesco ha segnato un’epoca con il suo esempio di semplicità, il suo infaticabile impegno per la pace, la vicinanza e l’amore per gli ultimi, la cura per il creato. Il suo magistero e il suo esempio resteranno vivi per sempre".

Gulatieri ha espresso cordoglio a tutta la Chiesa e ai suoi fedeli nel mondo per la perdita del Santo padre: "Ci stringiamo con affetto alla Chiesa e a tutti coloro che hanno trovato in lui una guida e un punto di riferimento. Roma, la città che ha amato profondamente e in cui è stato “Vescovo tra la gente”, lo ricorderà sempre con immensa gratitudine e con un affetto sincero. Nel nostro cuore resterà la sua voce, il sorriso paziente, la forza quieta delle sue parole. A chi resta, il compito di custodirne l’eredità più preziosa: uno sguardo sul mondo fatto di misericordia, ascolto e tenerezza". Gulatieri e Papa francesco si sono incontrati in Campidoglio a giugno del 2024.

Leggi anche È morto Papa Francesco