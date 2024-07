video suggerito

Annullato il concerto di Morgan a Ferentino. Gli organizzatori. "Turbati da notizie su di lui" È il terzo concerto annullato all'artista dopo che è diventato di dominio pubblico il procedimento a suo carico per stalking e diffamazione, a seguito della denuncia dell'ex Angelica Schiatti.

A cura di Redazione Roma

Il prossimo 19 luglio a Ferentino, in provincia di Frosinone, si sarebbe dovuto esibire Marco Castoldi in arte Morgan. Il cantante era nel cartellone di ‘Ferentino Acustica', ma l'organizzazione e l'amministrazione comunale hanno deciso di cancellare l'evento dopo che è diventato di dominio pubblico il procedimento giudiziario che vede come protagonista Morgan, accusato di stalking e diffamazione dall'ex Angelica Schiatti, e le sue successive dichiarazione pubbliche.

"L'Associazione Pro Loco Ferentino, in accordo con l'Amministrazione Comunale e la Direzione Artistica del Festival ‘Ferentino Acustica', ha deciso di sospendere il concerto dell'artista Morgan, in considerazione del turbamento prodotto dalle notizie di stampa di questi giorni", si legge nella nota degli organizzatori condivisa dal sindaco Piergianni Fiorletta. Annullata per ora l'esibizione del cantante, gli organizzatori ci tengono a precisare che il "Festival avrà luogo nonostante ciò dal 18 al 21 luglio 2024 (Piazza Mazzini) e si invitano i cittadini e tutto il pubblico a seguirlo con le consuete passione ed attenzione".

È il terzo concerto annullato per Morgan

La decisione è arrivata a seguito di quanto emerso dal processo in cui Morgan è imputato per stalking contro la ex Angelica Schiatti. Dopo che la Warner Music ha deciso di rompere i rapporti con il cantante e anche Rai Tre ha al momento sospeso il programma che avrebbe dovuto condurre sull'emittente, anche il tour estivo dell'artista è a rischio. Prima di Ferentino Morgan si era visto annullare altre due esibizioni, al "Taranto Jazz Festival" e alla rassegna "Porto Rubino", entrambe a Giovinazzo.