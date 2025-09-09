Ancora un incidente mortale sul lavoro: a Ostia operaio precipita dal quinto piano

Secondo operaio morto sul lavoro a Roma in sole 24 ore. Dopo il terribile incidente avvenuto ieri a Trastevere, oggi un uomo di nazionalità romena ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio a Ostia. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora dovranno cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

L'incidente in via Mare di Tasman a Ostia

Secondo quanto ricostruito, il fatto è avvenuto in via Mare di Tasman a Ostia intorno alle 16 del pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre. L'uomo stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione della palazzina quando, per cause ancora da accertare, è caduto dal quinto piano, precipitando all'interno del cortile dell'edificio. I colleghi hanno lanciato l'allarme, ma al loro arrivo i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne. Sul posto anche il personale dell'Asl e dell'Ispettorato del lavoro. Indagini ancora in corso.

Ieri morto un operaio sulla banchina del Tevere a Trastevere

Ieri un operaio è morto schiacciato da un macchinario sulla banchina del Tevere, mentre stava lavorando per smantellare le strutture della tradizionale manifestazione che si svolge ogni anno nell'ambito dell'Estate Romana. Soltanto nella giornata di ieri in Italia sono morti quattro operai sul luogo di lavoro. La vittima si chiamava Daniele Cucchiaro, 47 anni, operaio della Romana Car.

Dalle ricostruzioni sembrerebbe che l'operaio stesse caricando un muletto su un camion quando, improvvisamente, il mezzo si sarebbe ribaltato e l'uomo sarebbe morto schiacciato.