Ancora incendi a Roma, solo oggi 40 interventi dei vigili del fuoco Quaranta interventi nella giornata di oggi a Roma da parte dei vigili del fuoco per incendi divampati sul territorio della Capitale.

Ancora fiamme a Roma. Nelle sole ultime ore sono stati 40 gli interventi dei vigili del fuoco allertati dai cittadini per i vari focolai avvistati in città, tra via Appia Nuova e la Provincia. Per lo più, a prendere fuoco, sono stati sterpaglie e e vegetazione. Gli interventi dei vigili del fuoco hanno permesso ai residenti di non temere la propagazione degli incendi. Tutti i focolai, man mano, sono stati infatti spenti dai pompieri.

Ancora fiamme a Roma, le zone colpite: 40 interventi dei vigili del fuoco

Come riportato dall'Agi, le zone più colpite dai roghi odierni sono state a Genazzano, in via Colle Mufiano e via della Pigna. Anche nella contrata Colle Cardo, in territorio comunale di Olevano Romano, le fiamme si sono accese e dirette pericolosamente verso le abitazioni dei cittadini. In questo caso, i vigili del fuoco hanno fatto alzare in volo un elicottero con cui i pompieri sono riusciti a domarle prima che provocassero ulteriori danni o feriti. A Mazzano Romano, invece, al Monte

Cinghiale, i roghi nati hanno prodotto un'alta colonna di fumo che, spinta dal vento, ha raggiunto la valle del Treja rischiando di intossicare i residenti. In questo caso, spiega ancora l'Agi, l'intervento del DOS, che ha organizzato lo spegnimento delle fiamme, ha messo fine alla propagazione della nuvola fumogena.

Vasto incendio a Roma Sud

Nella giornata di ieri un vasto incendio ha messo in pericolo i cittadini di Roma Sud. A bruciare, ancora una volta, delle sterpaglie. Le fiamme sono state poi alimentate dal caldo e dal vento che le ha pericolosamente spinte in tutta la zona. Necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco, allertati dai residenti dopo aver sentito odore di bruciato. I pompieri sono arrivati sul posto con un'autobotte insieme agli operatori della Protezione civile. Fortunatamente non risultano esserci feriti o intossicati.