Vasto incendio a Roma Sud: le fiamme minacciano le abitazioni I vigili del fuoco oggi sono intervenuti per due incendi divampati a Roma Sud in via di Porta Medaglia e in un appartamento in viale Emilio Spalla. Nessun ferito.

A cura di Alessia Rabbai

L’incendio a Portonaccio. Immagine di repertorio (Foto dei vigili del fuoco)

Un vasto incendio è divampato in via di Porta Medaglia a Roma. Il rogo si è originato intorno alle ore 14.30, nel primo pomeriggio di lunedì 25 luglio a Roma Sud. A bruciare sono sterpaglie, alimentate dal caldo intenso e dal vento. La nube di fumo che si è propagata dall'incendio si è diffusa in zona. A dare l'allarme sono stati i residenti, la cui attenzione è stata attirata dall'odore di bruciato. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto all'incrocio con via Ardeatina sono arrivati i vigili del fuoco con quattro squadre ed il direttore operazioni di spegnimento, un’autobotte e i volontari della protezione civile. I pompieri hanno dato il via alle operazioni, scongiurando che le fiamme minacciassero le case. Da quanto si apprende non ci sono né feriti né intossicati.

Incendio in un appartamento in zona Roma 70

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Roma sono stati impegnati in un altro incendio, divampato all'interno di un'abitazione al primo piano di un palazzo in viale Erminio Spalla, in zona Roma 70. Era poco prima delle ore 14.30 quando le fiamme si sono originate dentro ad un appartamento, non è chiaro al momento cosa le abbia provocate. Il fuoco è arrivato a lambire il piano superiore. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa, sul posto all'altezza del civico 51 sono intervenute sei squadre, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. Da quanto si apprende nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. L’abitazione è stata interdetta. Presente il personale sanitario, la polizia di stato e agenti della polzia locale di Roma capitale.