Anche Roma World si propone per la sfida Zuckerberg-Musk: “La facciano nel set di Ben Hur”

A cura di Enrico Tata

Tramontata l'ipotesi del Colosseo, è cominciata in tutta Italia la gara tra location per ospitare la sfida tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Dall'arena di Verona a Pompei, dal teatro di Ostia Antica alla Calabria: tutti vogliono provare ad organizzare la sfida tra i due imprenditori statunitensi. Ci prova anche Roma World, il parco a tema storico, del cinema e della tv, che si trova alle porte della Capitale e che offre il maestoso set cinematografico di Ben Hur.

"Il set cinematografico che più testimonia la grandezza dell'impero romano, già infrastrutturato per ospitare decine di migliaia di persone, evitando i rischi legati monumenti storici da tutelare, ci è sembrata la location ideale per una sfida dai contorni simbolici e mediatici", ha dichiarato l'amministratore delegato di Cinecittà World e Roma World, Stefano Cigarini.

"Abbiamo già recapitato un invito ufficiale in tal senso ai management di Zuckerberg e Musk, segnalando nel contempo la disponibilità al ministro Sangiuliano e alla presidenza del Consiglio", ha aggiunto ancora.

Il film Ben Hur del 1959, con protagonista Charlton Heston, ha vinto 11 premi Oscar, la pellicola che nella storia ne ha vinte di più. Nel 2016 è stato realizzato un remake con Morgan Freeman e Jack Houston. La scena della Corsa delle Bighe, realizzata nel set di Roma World, è una delle scene più leggendarie della storia del cinema. L'arena ricostruita si estende per oltre 16.000 metri quadrati, come 3 campi da calcio.

La sfida tra Musk e Zuckerberg è però tutt'altro che certa e l'organizzazione è ancora in alto mare. Oggi l'inventore di Facebook ha dichiarato: "Se Elon prende sul serio un vero appuntamento e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di lasciar perdere. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport. Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico, e ora chiede di fare un giro di pratica nel mio giardino".