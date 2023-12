Allerta vento nel Lazio, a Roma disposta la chiusura dei cimiteri Verano e Prima Porta Allerta vento, per la giornata di domani, sabato 2 dicembre, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha disposto la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio-Prima Porta.

Per la giornata di domani, sabato 2 dicembre, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha disposto la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio-Prima Porta. A seguito dei lavori svolti sulle alberature, ha informato il primo cittadino, gli altri cimiteri rimarranno aperti.

Il Comune raccomanda inoltre di non frequentare parchi, ville e giardini, sebbene non siano previste chiusure.

Nei Municipi X, XII e XV, si legge ancora sul sito di Roma Capitale, verrà limitata la circolazione in alcune strade: Via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio (X); via Federico Ozanam ((XII), via di Santa Cornelia (XV).

Per la giornata di domani, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per vento forte. Nell'avviso si legge che sono previsti "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi, fino a tempesta sui crinali appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte". L'allerta vento è valida per tutte le province del Lazio.

Per la giornata di domani si prevedono inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dalle prime ore del mattino e per le successive 9-12 ore si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

"Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200", si legge sul sito del Comune di Roma.