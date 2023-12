Allerta meteo gialla per vento forte domani 2 dicembre a Roma e nel Lazio L’agenzia regionale di Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per vento forte, valida dalle prime ore di domani, sabato 2 dicembre, e per le successive 24 ore.

Allerta gialla per vento nel Lazio. L'agenzia regionale di Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla valida dalle prime ore di domani, sabato 2 dicembre, e per le successive 24 ore.

Allerta gialle per vento su tutto il Lazio

Stando a quanto si apprende, si prevedono sulla regione "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi, fino a tempesta sui crinali appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte". L'allerta vento è valida per tutte le province del Lazio.

Allerta gialla per temporali nel Reatino e in provincia di Frosinone

Nel bollettino si legge inoltre che, "tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta". Nello specifico previste forti precipitazioni nelle zone interne della regione, sopratutto nel Reatino e in provincia di Frosinone. Allerta verde sulle coste e in provincia di Roma.

Per la giornata di domani, sabato 2 dicembre, previsto a Roma cielo nuvoloso in mattinata, con qualche possibilità di pioggia, ma sarà di debole intensità. Come detto, il vento soffierà forte anche sulla Capitale. Per la giornata di domenica, le temperature si abbasseranno, ma il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le minime, tuttavia, scenderanno fino a toccare 4 gradi. Ancora incerte le previsioni per la prossima settimana.