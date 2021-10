Allerta meteo Roma e Lazio 13 e 14 ottobre: forte vento in città Il forte vento previsto nelle prossime ore e nella giornata di giovedì 14 ottobre ha fatto scattare l’allerta meteo codice giallo a Roma e nel Lazio. Si attendono “venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte”. Il tempo si manterrà tuttavia bello e soleggiato, precipitazioni assenti.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma oggi e domani, giovedì 14 ottobre. Il Centro Funzionale Regionale nel pomeriggio di oggi ha comunicato che il Dipartimento della Protezione Civile ha ha diffuso un bollettino di condizioni meterologiche avverse. A partire da stasera e per le prossime 24-36 ore è da porre particolare attenzione sui settori costieri nei quadranti centro Nord del Lazio per "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte". La protezione civile è già allertata e sorveglia le aree di maggiore criticità, pronta ad intervenire in caso di bisogno. Si raccomanda ai cittadini durante gli spostamenti di fare la massima attenzione.

Le zone di allerta meteo nel Lazio

L'allerta meteo è gialla per vento nelle seguenti zone nel territorio di Roma e del resto del Lazio: sui Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini di Roma.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 14 ottobre

Domani, giovedì 14 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà moderato, fino a 23 chilometri orari. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 5 e massime di 19 centigradi, in calo rispetto ai giorni scorsi, con il freddo che la farà da padrone grazie ad una corrente proveniente direttamente dal Polo Nord. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, con il cielo sereno e sgombero da nubi su tutto il territorio della regione. Le massime non supereranno i 14 centigradi nelle città e province di Rieti e Viterbo. Il tempo si manterrà bello per tutto il resto della settimana, con annuvolamenti nel corso del weekend, ma sarà all'insegna della stabilità, il vento si attenuerà progressivamente e non è prevista pioggia.