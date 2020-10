La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per il Lazio a partire da oggi pomeriggio e per le successive 24 ore. Piogge, rovesci e temporali (anche se non di intensità molto forte) che però potrebbero causare qualche disagio: il timore è che, come già avvenuto nelle settimane passate con l'ondata di maltempo che ha colpito il Lazio, possano cadere alberi e rami che, oltre a limitare la circolazione stradale, possono ferite persone e automobilisti. Secondo il bollettino della Protezione Civile, si verificheranno "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Non ci dovrebbero quindi essere gli acquazzoni che si sono avuti nel Lazio la scorsa settimana".

Allerta meteo nel Lazio, garantito supporto sala operativa

"La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio – continua il bollettino – ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Temperature tra 10 e 20 gradi

Secondo le previsioni meteo della giornata, a Roma le piogge dovrebbero verificarsi nella notte, a partire dalle 23. E anche domani sono previste piogge, ma solo nelle prime ore del mattino. Anche a Viterbo sono previsti temporali a partire dalle 22 di stasera, e a Rieti, anche se le piogge saranno probabilmente meno intense. Le temperature saranno comprese generalmente tra i 10 e i 20 gradi.