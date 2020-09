Allerta meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 21 settembre. Il centro funzionale regionale ha reso noto che la Protezione civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse, con indicazione che dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il codice dell'allerta meteo è giallo, per criticità idrogeologica e idraulica.

Le zone di allerta meteo a Roma e nel Lazio

Le zone di allerta gialla di Roma e Lazio, come rende noto la protezione civile per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali, sono Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge nella nota – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Le previsioni del meteo per oggi, lunedì 21 settembre

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 21 settembre registrano già a partire dalla notte temporali alternati a schiarite, una breve paura al maltempo al mattino, con cielo poco nuvoloso di nuovo temporali nel pomeriggio e un parziale e temporaneo miglioramento di sera. Le temperature, in calo rispetto alla scorsa settimana, oscilleranno tra minime di 20 e massime di 26 centigradi. Il quadro metereologico si presenterà analogo sugli altri capoluoghi del Lazio, con una perturbazione che interesserà l'intero territorio della regione, con pioggia alternata a schiarite su Frosinone, nubi sparse con isolate piogge su Latina, temporali alternati a schiarite su Rieti e Viterbo. Le massime almeno per oggi non dovrebbero superare i 26 centigradi, le città più calde saranno Roma e Latina.