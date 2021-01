Allerta meteo Roma 22 gennaio: in arrivo temporali, grandinate e forti raffiche di vento

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 22 gennaio, registrano allerta meteo, con temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Le temperature si manterranno alte rispetto alla media stagionale, fino a 14 centigradi. Breve pausa alla pioggia sabato e nuovo peggioramento in vista per domenica.