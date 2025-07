Allerta meteo nel Lazio: maltempo a Roma con piogge, forte vento e temporali

Lunedì 28 luglio le previsioni del meteo a Rome e nel Lazio registrano allerta meteo gialla. La protezione civile ha diramato un bollettino per condizioni meteorologiche avverse.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio lunedì 28 luglio. Il dipartimento della protezione civile insieme alla Regione hanno diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse con pioggia e possibili temporali. Nello specifico si attendono "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

A portare il maltempo è una perturbazione atlantica proveniente dall’Europa centrale, che ha portato un peggioramento sulle regioni centrali e sul Lazio. L'allerta meteo prevede criticità idrogeologiche e idrauliche. La protezione civile informa i cittadini di aver attivato le strutture preposte sul territorio pronte ad intervenire in caso di necessità. Il quadro meteorologico migliora già da domani, con sole e ampie schiarite, le temperature non supereranno i 30 gradi per tutta la settimana.

Previsioni del meteo a Roma 28 luglio

Oggi, lunedì 28 luglio le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo, con temporali alternati a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo nubi sparse di notte, temporali al mattino con precipitazioni abbondanti fino a 7 millimetri, moderate nel pomeriggio sempre con temporali e cielo poco nuvoloso di sera senza pioggia. Le temperature oggi in città oscillano tra minime di 22 e massime di 27 gradi.

Previsioni del meteo nel Lazio

Maltempo anche sul resto del territorio del Lazio, con pioggia e temporali diffusi su tutti i capoluoghi della regione. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 18 e 25 gradi a Frosinone, tra 20 e 27 gradi a Latina, tra 18 e 25 gradi a Rieti tra 18 e 26 gradi a Viterbo.