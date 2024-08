Allerta meteo nel Lazio: in arrivo piogge e temporali

video suggerito

Allerta meteo gialla sul Lazio a partire dal pomeriggio di oggi, sabato tre agosto. Sono previsti, per le successive ore, piogge e temporali di forte intensità su tutta la regione. Questo non vuol dire che le temperature caleranno: continueranno sempre a esserci massime che andranno ben oltre i trentacinque gradi, con caldo e afa in tutte le province.

A diramare il bollettino, la Regione Lazio, che informa di possibili disagi per la popolazione nelle prossime ore. "La Direzione emergenza – si legge nella nota – protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un'allerta gialla dalle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto 2024, e per le successive 6-9 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

Le piogge non porteranno con loro però un abbassamento delle temperature. Continuerà l'ondata di caldo, con i termometri che segneranno oltre trentacinque gradi, e le minime che non scenderanno sotto i venti. I temporali, inoltre, sono attesi solo per il pomeriggio di oggi. Già a partire da domani le condizioni meteo torneranno a essere quelle cui siamo stati abituati dagli inizi di luglio, ossia temperature molto alte, afa, e gran caldo, con forti disagi per la popolazione, duramente provata da queste temperature. Anche nei prossimi giorni non ci dovrebbero essere cambiamenti, anche se non si può escludere un brusco ritorno delle precipitazioni a causa di cambiamenti improvvisi del meteo.