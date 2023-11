Allerta meteo gialla oggi e domani, 4 e 5 novembre 2023, a Roma e nel Lazio: ancora temporali e vento Temporali con piogge, grandine, fulmini e raffiche di forte vento: allerta gialla anche per oggi pomeriggio e domani, domenica 5 novembre.

A cura di Beatrice Tominic

Piogge, vento e temporali: dopo qualche ora di tranquillità, il maltempo torna ad abbattersi sulla regione Lazio e sulla Capitale dove si attendono precipitazioni già dal pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre e domani, domenica 5.

Come riportato in un apposito bollettino emanato dalla Protezione Civile della Regione Lazio, da oggi pomeriggio è allerta gialla in tutti i territori regionali, da quelli costieri a quelli appenninici, grandi città comprese. Il livello giallo riguarda l'allerta per criticità idrogeologica e per criticità idrogeologica per temporali.

Attesi precipitazioni forti, da piogge alle grandinate, con forte raffiche di vento e un'attività elettrica intensa, con fulmini, tuoni e lampi.

Il bollettino di allerta di oggi e domani della Protezione Civile della Regione Lazio.

Le zone più a rischio

Come anticipato e come mostra la cartina della foto in alto, secondo il bollettino emanato dalla protezione civile non esistono zone più a rischio di altre. Sicuramente, però, visti i danni avvenuti appena qualche notte fa nel Lazio e quanto sta succedendo nelle ultime ore nelle regioni limitrofe, la massima attenzione è rivolta nelle zone più vicine al passaggio dei fiumi, soprattutto il Tevere, da Ponte Milvio alla foce di Ostia. Situazione critica ad Ostia anche per le possibili mareggiate che potranno verificarsi nelle prossime ore: alcune hanno già interessato il litorale romano fino a Fregene, colpendo in particolare modo la zona di Focene.

Oltre alle piogge, continuano i danni causati dal vento per il quale, anche nella notte appena trascorsa, sono arrivate diverse segnalazioni e richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco, per alberi caduti o cartelloni pubblicitari crollati in strada.