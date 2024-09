video suggerito

Allerta meteo gialla nel Lazio, piogge e temporali attesi nel pomeriggio La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per questo pomeriggio e per le successive 12 – 18 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Temporali attesi sul Lazio dal p0meriggio di oggi, mercoledì 18 settembre, per le prossime 12 – 18 ore. A comunicarlo è la Protezione Civile, che ha emesso un bollettino di allerta gialla per il rischio di forti precipitazioni che potrebbero colpire la regione nelle prossime ore. Secondo quanto dichiarato nella nota diramata, sul Lazio si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli". Insomma, la pioggia non dovrebbe essere particolarmente intensa o destare particolari preoccupazioni.

"Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio".