La tempesta dopo la quiete. Dopo il bel tempo previsto per la giornata di oggi, 10 ottobre, a Roma e in tutto il Lazio, già le previsioni meteo segnalavano un brusco peggioramento per domenica 11 ottobre. E adesso a certificare il brusco cambiamento climatico è anche un'allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione civile. Si tratta, come comunicato dal Centro funzionale regionale, di un'allerta meteo gialla (corrispondente dunque a criticità ordinaria) che riguarda tutte le zone del Lazio. Dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore sono attese su tutta la regione precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

L'allerta riguarda tutte le zone del Lazio

L'allerta riguarda nello specifico le conseguenze di queste intense precipitazioni: criticità sia idrogeologica sia idraulica. Vale a dire rischio di esondazione di fiumi e corsi d'acqua e di smottamenti e frane, legate sempre alla pioggia. La Sala operativa permanente della Regione Lazio, viene precisato in una nota, ha diramato l'allertamento del sistema di Protezione civile regionale e "invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza". I cittadini potranno fare riferimento alle diverse strutture comunali della Protezione civile sparse sul territorio, alle quali la Sala operativa regionale "garantirà costante supporto".

Oltre alla pioggia calano le temperature

L'allerta meteo conferma che quello in corso sarà un weekend decisamente a due facce nel Lazio. Dopo il cielo sereno e le temperature quasi primaverili che si stanno registrando nella giornata odierna nella Capitale e un po' ovunque, domani si assisterà a una brusca inversione di tendenza. Oltre alla pioggia, ci sarà anche un sensibile calo delle temperature, che potranno essere anche di cinque-sei gradi inferiori rispetto a quelle odierne.