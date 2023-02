Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per domenica 26 febbraio: temporali e nevicate nel reatino Previste piogge e temporali dalla Protezione Civile per domani, domenica 26 febbraio: allerta gialla su tutta la regione Lazio.

Rientra anche il Lazio fra le regioni italiane che nella giornata di domani, domenica 26 febbraio, sono interessate dall'allerta meteo di colore giallo. Il centro direzionale regionale ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani: attese forti temporali e piogge violente sull'intera regione.

Come si può vedere dal prospetto presentato dal dipartimento della regione Lazio della Protezione Civile, tutte le province sono interessate da criticità idrogeologica e idraulica, da Viterbo a Rieti, dove si prevedono anche possibili nevicate, fino a Latina e Frosinone. Non viene esclusa neppure la capitale dove, già oggi, il cielo si è mostrato grigio e cupo. Quella di oggi sarà solo il primo giorno di brutto tempo: piogge e temporali sono attesi anche la prossima settimana.

L’allerta gialla per domani, domenica 26 febbraio.

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio: le zone a rischio

Dopo la giornata di oggi, sabato 25 febbraio, in cui al cielo coperto si sono alternate piogge sparse e rovesci isolati, quella di domani si presenta peggiore, con forti temporali in tutta la regione Lazio. Come evidenziato dalla cartina, tutte le province, da nord a sud, sono interessate da allerta e criticità idrogeologica e idrogeologica per temporale di colore giallo, nessuna previsione, invece, per eventuali criticità idrauliche (contrassegnate dal colore verde, che non segnala alcun rischio specifico).

Come precisato, però, nella sezione dedicata alle note, per quanto riguarda la zona appenninica del reatino (contrassegnata nella cartina con la lettera C), oltre ai forti temporali, non si escludono "possibili deboli nevicate a quote di montagna".