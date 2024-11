video suggerito

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio oggi e domani, 21 e 22 novembre 2024: venti forti e piogge Piogge anche a carattere temporalesco e vento forte, con mareggiate lungo le coste esposte: questa l’allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio per oggi e domani, giovedì 21 e 22 novembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Temporali e venti forti a Roma e nel Lazio oggi e domani, giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2024. Lo ha comunicato il dipartimento della Protezione civile della regione Lazio, la Direzione emergenza e il numero di emergenza unico NUE 112 che hanno emesso un’allerta gialla valida a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre 2024 e per le successive 24-36 ore, quindi anche domani venerdì 22 novembre 2024.

Le zone a rischio per l'allerta gialla

In particolare, stando al bollettino di allerta diffuso, sono previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte. Allarme anche per la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte: nonostante questo, maggiormente coinvolte nelle criticità previste per l'allerta gialla di colore giallo sono le zone appenniniche.

L'allerta gialla domani, venerdì 22 novembre 2024.

In particolare i fenomeni atmosferici sono attesi nel territorio dell'Appennino di Rieti, Bacino dell'Aniene e Bacino del Liri, ma anche altrove non si escludono possibili rovesci, come mostra l'immagine della cartina. Le zone colorate di giallo sono quelle in cui è previsto il maltempo in quantità maggiore.

Leggi anche Allerta gialla per venti e temporali a Roma e nel Lazio: le previsioni di oggi mercoledì 20 novembre

L'allerta gialla per venerdì 22 novembre 2024

Continua anche domani, venerdì 22 novembre 2024, l'allerta gialla a Roma e nel Lazio: dalle prime ore della mattina e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento", fanno sapere nell'avviso di allerta gialla. Attesi, quindi, vento, pioggia, lampi e fulmini a partire dalla prima mattina di domani fino alla sera.