La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo valida per il weekend nelle regioni del centro Italia. L'avviso prevede dal pomeriggio di domani, venerdì 12 febbraio, nevicate anche in pianura su Emilia-Romagna e Toscana. Nella serata le nevicate investiranno anche Umbria ed Abruzzo. Gli apporti al suolo saranno deboli o moderati. Nel Lazio allerta arancione per "rischio idraulico" sull'area dell'Appennino di Rieti nel Lazio. Allerta gialla su parte dell'Emilia Romagna, del Molise e della Basilicata. Per quanto riguarda il Lazio, viene specificato che l'allerta arancione è valida per il "nodo idraulico Velino-Turano" nel Reatino.

In arrivo Burian: gelo sulla Capitale

Stando a quanto scrive la Protezione Civile, una perturbazione atlantica arriverà da domani pomeriggio sulle regioni del nord-Ovest e poi, successivamente, sulle regioni centrali. Contemporaneamente arriverà aria fredda di origine polare che causerà un crollo nelle temperature soprattutto a partire dalla giornata di sabato. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, intervistato da Fanpage.it, a Roma potrebbe nevicare, ma gli ultimi modelli meteorologici sembrano scongiurare questa ipotesi. Le precipitazioni a Roma sono previste durante la mattinata di sabato, ma ancora non farebbe così freddo per la neve. Le temperature, infatti, dovrebbero mantenersi sopra i 6 gradi con il freddo vero che arriverebbe solo a partire dalla serata, quando però tornerà a splendere il sole. Cielo sereno, ma freddo gelido con temperature sottozero, anche nelle giornate di domenica 14 febbraio e lunedì 15 febbraio. Sabato mattina, però, probabilmente nevicherà sulle colline in provincia di Roma.