Allerta meteo arancione nel Lazio domani 26 novembre per maltempo, gialla a Roma: le città a rischio Allerta gialla maltempo e vento su tutta la regione, situazione più critica lungo le coste del sud: il bollettino della Protezione Civile.

A cura di Beatrice Tominic

Emanata allerta maltempo di colore giallo su tutta la regione Lazio e di livello arancione lungo i bacini costieri nella zona più a sud. Come comunicato dal dipartimento della Protezione Civile regionale, le prime piogge iniziano in nottata, nelle prime ore di domani, sabato 26 novembre e continueranno per le successive 24-36 ore. Sono attesi precipitazioni da sparse a diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovesci e temporali con la presenza di forti venti di burrasca e intensa attività elettrica, con lampi e tuoni. Allerta di colore giallo anche per il forte vento su tutte le zone di allerta: previsti da venti forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale.

Maltempo nel Lazio, violenti temporali sulle coste a Sud

Sui bacini costieri soprattutto nella zona più a sud del Lazio la criticità appare più grave: per queste zone, già provate dai danni dei giorni scorsi, l'allerta è di colore arancione già a partire dalla serata di oggi, venerdì 25 novembre 2022. Vento, pioggia e temporale a cui si aggiungono anche le forti mareggiate lungo le coste esposte.

A sinistra la base del e a destra la tromba marina a Salto di Fondi.

Maltempo a Roma, allerta gialla domani 26 novembre

Allerta gialla per maltempo anche sulla capitale, come si vede nell'immagine della cartina in apertura: allerta e criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali. Attesi anche violenti venti sull'Urbe, dove le temperature, già in lieve calo dalla giornata di oggi, risentono del brutto tempo. Pioggia e forte attività elettrica si aggiungono al vento in aumento su Roma, così come in tutta la regione.

Le previsioni meteo per le altre città del Lazio

L'allerta arancione riguarda le zone costiere a sud, ma anche tutti i comuni che si trovano, nella maggior parte, in provincia di Roma e Latina, contrassegnati dal colore arancione. Piogge e temporali si abbatteranno violentemente, insieme ad una intensa attività elettrica e a venti forti. A differenza del resto della regione, sono attese piogge violente, ma senza rovesci temporaleschi nella zona del frusinate, nell'entroterra meridionale del Lazio.