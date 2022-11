Maltempo Lazio: stabilimenti balneari danneggiati a Sabaudia e Formia, tromba marina a Fondi (VIDEO) Danni ingenti per il maltempo anche nella parte più a sud del Lazio: mareggiate e trombe marine, stabilimenti distrutti.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la base della Lega Navale Italiana di Formia e a destra la tromba marina a Salto di Fondi.

L'allerta meteo di colore giallo e arancione emanata ieri per il Lazio e alcune zone più a sud non ha tradito le attese: piove da molte ore sulla capitale e su tutta la regione. Colpite, in particolare, le zone costiere che oltre ai temporali, hanno dovuto far fronte alle violente mareggiate. Oltre a quelle che hanno colpito i territori più vicini alla capitale, come Ostia e Fiumicino, dove il sindaco Esterino Montino ha proclamato stato di emergenza, sono molte le località vittima del maltempo anche quelle del litorale pontino. Temporali, trombe marine e mareggiate hanno caratterizzato il panorama della costa laziale nelle ultime ore.

Trombe marine a Fondi

A Salto di Fondi, località poco più a sud di Terracina, dopo il temporale di stanotte, in mattinata è stata avvistata una tromba marina: nuvole nere all'orizzonte e forte vento che fa agitare violentemente le bandiere blu, simbolo di una delle zone più belle per passare le proprie vacanze estive. "Nelle cittadine di mare di questa zona il maltempo fa sempre più paura: queste trombe marine sono sempre più frequenti", scrive un utente dopo aver postato il video della tromba marina. In lontananza, il tempo è ancora agitato.

Mareggiate a Sabaudia e Formia

Nella serata di ieri, molti comuni laziali, soprattutto nella zona meridionale della regione, hanno disposto la chiusura delle scuole nella giornata di oggi. Sono stati molti i danni registrati, in special modo agli stabilimenti balneari. A Sabaudia i danni più ingenti si sono verificati allo stabilimento Lo Scoglio e al Caterattino, dove è crollata una sponda del canale che collega il lago al mare.

A Formia la mareggiata ha distrutto anche la sede della Lega Navale Italiana: "La nostra base nautica è stata completamente devastata dalla mareggiata. L'acqua ha sfondato le dune e sta continuando ad entrare – hanno comunicato con una nota – I locali, spogliatoi e la cala vele sono sommersi da oltre mezzo metro d'acqua e non riusciamo ancora ad entrarci. I gommoni hanno divelto la banchina di attracco e siamo riusciti a recuperarli solo adesso. Non ci resta che fare la conta dei danni e sperare che passi presto".