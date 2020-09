Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 24 settembre registrano un lieve miglioramento. Continua l'allerta meteo diramata dal centro funzionale regionale e dalla protezione civile, tuttavia piogge e temporali si alterneranno a schiarite sulla Capitale e sull'intero territorio del Lazio. La criticità prevista è codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sulle zone di allerta: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri. Una breve tregua al maltempo, che tuttavia tornerà ad imperversare a partire dal domani e nel weekend. Le temperature sono in calo e registreranno valori tipicamente autunnali.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 25 settembre

Domani, venerdì 25 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano un nuovo peggioramento, con temporali alternati a schiarite che si avvicenderanno per l'intero arco della giornata. A Roma i temporali si registreranno già a partire da stanotte, mentre al mattino il cielo si rasserenerà: una breve pausa che vedrà tornare a partire dal primo pomeriggio, precipitazioni che si succederanno da forti a deboli durante la serata. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 17 e massime di 26 centigradi. Stesso discorso vale per gli altri capoluoghi di provincia, dove il maltempo la farà da padrone, con intense precipitazioni e forti scariche elettriche.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 26 e domenica 27 settembre

Maltempo in vista anche nel weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre, con piogge e temporali sparsi su tutta la Regione. Nel dettaglio a Roma le previsioni del meteo per sabato prevedono temporali alternati a schiarite, con pioggia anche su Latina e Frosinone, mentre il tempo sarà decisamente migliore su Rieti, con isolate piogge e rasserenamenti e Viterbo, dove invece, insapettatamente, brillerà il sole. Il quadro metereologico subirà un nuovo peggioramento nella giornata di domenica, con temporali su tutta la regione e temperature in calo, con massime pari o poco superiori ai 20 centigradi.