Una nuova allerta meteo per maltempo è stata diramata dalla Protezione Civile per Roma e il Lazio a partire dal pomeriggio di oggi – martedì 29 dicembre – e per le prossime 24-36 ore. Attesi violenti temporali e raffiche di vento di burrasca. Già nella giornata di ieri numerosi i danni provocati dal maltempo, in particolare sul litorale a Nord di Roma, dove una tromba d'aria si è abbattuta sul litorale di Fiumicino. Il mare ha provocato danni e allagamenti anche a Ostia, dove cinque persone sono rimaste ferite e dieci sono state tratte in salvo in gommone dalle forze dell'ordine.

Continua l'ondata di maltempo su tutta l'Italia

In città numerose le alberature cadute: in un caso una donna è rimasta ferita fortunatamente in maniera non grave. Il maltempo non molla la sua morsa in questo ultimo scorcio di 2020, con temperature in picchiata, nevicata in bassa quota e fenomeni atmosferici anche molto violenti.

L'allerta meteo della Regione Lazio per le prossime 24-36 ore

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse che riporta una previsione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. – si legge nella nota diramata poco fa – Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con validità dal pomeriggio di oggi, martedì 29 dicembre 2020 e per le successive 24-36 ore con allerta gialla per criticità idrogeologica su: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri". "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto", conclude il comunicato.