in foto: Foto di Reporter Montesacro

Alberi e rami caduti per vento a Roma, che a partire dalla mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, sta imperversando sul territorio del Lazio con forti raffiche. Nella Capitale l'attenzione è alta per il maltempo, che sta provocando danni, sono decine le chiamate ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Un uomo di sessantuno anni è rimasto ferito ad un braccio e alla testa da un albero caduto in via Raffaele Stern. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 12, il passante stava camminando in strada, quando la pianta è precipitata al suolo, complice il forte vento, raggiungendolo all'altezza del civico 3. A dare l'allarme i passanti, attirati dalla sua richiesta d'aiuto. Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale. Presenti per le operazioni la squadra di Prati e del II Gruppo Parioli.

Grosso albero cade su auto in via di Conca d'Oro

Il vento ha sradicato un grosso albero in via di Conca d'Oro, precipitando su alcuni veicoli parcheggiati in strada, schiacciando completamente un'auto. L'intervento di pompieri e vigili urbani ha riguardato la rimozione della pianta e la messa in sicurezza della strada, chiusa e poi riaperta al transito dei veicoli. Da quanto si apprende fortunatamente nel momento in cui l'albero è caduto non passava nessuno e non ci sarebbero dunque feriti.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco

Il forte vento sta provocando disagi e danni in città, sono già cinquanta all'ora di pranzo gli interventi dei vigili urbani. Nel quadrante di Roma Nord, a partire dalle ore 10.30 via Edmondo De Amicis è stata temporaneamente chiusa per la caduta di alberi nel tratto compreso tra viale dello Stadio Olimpico e via della Camilluccia, in entrambe le direzioni, così come via della Moschea, all'altezza di viale Parioli, via Aurelia Antica e via Anna Magnani. Le raffiche di vento continueranno nelle prossime ore, le previsioni del meteo a Roma annunciano infatti un'allerta, con l'arrivo di precipitazioni in vista a carattere di rovescio e temporale, con rischio allagamenti a partire da stamattina e per le prossime 24-30 ore.