Temporali e vento molto forte sono previsti oggi, lunedì 28 dicembre, a Roma. Una situazione che potrebbe causare forti disagi alla popolazione, con prevedibili rallentamenti alla circolazione stradale, e allagamenti in diverse parti della città. Le piogge sono cominciate a cadere sulla capitale dalle 7 di questa mattina e continueranno fino alle 19. Si alterneranno precipitazioni molto abbondanti e fenomeni di carattere temporalesco. Ma a preoccupare sono soprattutto i venti, con l'annoso problema del rischio di caduta di arbusti sulle strade. Si tratta di una problematica purtroppo comune in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, e che causa molti disagi ai cittadini. Non solo perché a essere danneggiate sono spesso le loro vetture, ma perché la loro incolumità è in pericolo. Dato il bollettino della Protezione Civile diramato ieri, che ha previsto un'allerta meteo in tutto il Lazio, squadre di volontari, di Vigili del Fuoco e di forze dell'ordine sono pronte a intervenire in caso di problemi e danni.

L'allerta meteo della Protezione Civile

Nel bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile si legge che "dalle prime ore di domani, lunedì 28 dicembre 2020 e per le successive 24-30 ore venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dal mattino di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". I temporali ci saranno fino alle 19 di sera, dopodiché la situazione dovrebbe poi calmarsi durante la serata, con schiarite e assenza di precipitazioni. Piogge e vento forte attesi anche nei prossimi giorni: secondo le previsioni meteo, ci sarà una piccola tregua sulla capitale giovedì 31 dicembre, ma i temporali torneranno già a partire dal primo gennaio.