Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, su Ostia causando l'allagamento di diverse abitazioni. Gli agenti della polizia di Stato hanno salvato dieci persone rimaste bloccate nelle loro case. Usando un gommone hanno raggiunto le abitazioni e hanno tratto in salvo ‘a spalla' gli abitanti, alcuni dei quali anziani e non deambulanti. Sono stati salvati anche alcuni cagnolini. L'intervento è stato effettuato nella zona di via dell'Idroscalo. Alcune delle persone salvate sono state accompagnate in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto, ma le loro condizioni di salute non preoccupano. Altre, invece, sono state prese in carico dai volontari della Protezione civile che sono intervenuti sul posto insieme ai poliziotti.

Sempre nel pomeriggio di oggi una tromba d'aria ha causato danni e disagi a Cerveteri, litorale nord di Roma, con il sindaco Alessio Pascucci che ha invitato la popolazione a non uscire di casa. In particolare è stato scoperchiato il tetto di un capannone e una macchina è stata ribaltata.

Italia Viva attacca: "Roma in tilt"

"Strade allagate, alberi pericolanti caduti, caditoie otturate, semafori spenti, traffico in tilt, disagi ovunque. Questo è il triste spettacolo che si vive a Roma in queste ore. Al Flaminio la caduta di un albero ha ferito un passante, all'Idroscalo di Ostia dieci persone bloccate nello loro case allagate sono state soccorse. E' possibile che in una città europea succeda questo? E' così difficile prevenire queste situazioni d'emergenza con potature fatte per tempo e la manutenzione e la pulizia delle caditoie che chiediamo da mesi?", ha dichiarato in una nota Luca Di Egidio, consigliere di Italia Viva municipio Roma VII.