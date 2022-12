Allerta maltempo arancione sul Lazio stasera e domani, 9 e 10 dicembre: temporali e forte vento Atteso un ulteriore peggioramento meteo sul Lazio: allerta arancione su bacini costieri sud, Liri e Aniene. Gialla sul resto della regione, Roma compresa.

A cura di Beatrice Tominic

Atteso un ulteriore peggioramento nella regione Lazio: da stasera, venerdì 9 dicembre e per le 18- 24 ore successive, sabato 10 dicembre, è stata emanata dal dipartimento di Protezione Civile un'allerta di colore arancione in alcune zone della regione. In particolare i fenomeni più critici si manifesteranno su Aniene, bacini costieri Sud e bacino del Liri, come mostra anche la cartina in basso. Le condizioni meteorologiche attese prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio e temporali con violenti piogge e attività elettrica intensa.

Maltempo nel Lazio, violenti temporali sulle coste a Sud

Secondo le valutazioni dei livelli di Allerta e Criticità della regione Lazio, fra le zone più colpite dal maltempo di stasera e della giornata di domani, sabato 10 dicembre, si sono i bacini dell‘Aniene, quelli costieri dei territori a sud della regione e il bacino del Liri: è qui che, proprio a causa dei fenomeni temporaleschi diffusi, è stata emessa un'allerta gialla.

Nelle ultime settimane, proprio queste zone, soprattutto quelle costiere, sono state colpite da forte vento e temporali, con mareggiate importanti: a fine novembre molti stabilimenti balneari sono stati danneggiati soprattutto a Sabaudia e Formia. Una violenta tromba marina ha colpito anche la zona di Fondi.

Allerta gialla a Roma stasera e domani, 9 e 10 dicembre

Quelle appena citate non sono le uniche zone a rischio in questo weekend. Un'allerta per il maltempo di colore giallo è stata emanata per criticità idrogeologica anche sui bacini costieri Nord, bacino Medio Tevere, Appenino di Rieti e Bacini di Roma.

Anche nella capitale gli ultimi giorni di novembre e i primi di dicembre sono stati molto critici: strade allagate in ogni quadrante della città hanno messo in ginocchio la viabilità capitolina. Difficile anche muoversi a bordo dei mezzi pubblici a causa delle stazioni della metropolitana allagate, come quella di Lepanto, rimasta chiusa diverse ore nella mattinata del 3 dicembre.

Previsioni meteo nelle altre città della regione Lazio

Brutto tempo anche su tutto il resto della regione Lazio dove è stata disposta l'allerta gialla per criticità idraulica già da stasera. Piogge violente e intense, con forti temporali e raffiche di vento, caratterizzano l'intera regione fino alla giornata di domenica, quando il cielo inizia a schiarirsi.