Allerta gialla per maltempo nel Lazio: bomba d’acqua su Roma, piogge e temporali Forti temporali si stanno abbattendo in questo momento sulla capitale. La Protezione civile ha diramato da poco un’allerta meteo di colore giallo che durerà per tutto il pomeriggio.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Allerta per maltempo di colore giallo nel Lazio: a diramare il bollettino, come ogni volta, è la Protezione civile. Nel pomeriggio di oggi, e per le successive tre/sei ore, sono previsti temporali a Roma e in tutto il resto della regione. Secondo quanto si legge nella nota, si tratta essenzialmente di "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

L'ondata di maltempo che ha invaso non solo il Lazio ma tutta l'Italia, non sembra arrestarsi. Nonostante il meteo di questa mattina facesse ben sperare, nel pomeriggio sono tornati i temporali. L'intensità delle piogge dovrebbe essere moderata, anche se non si esclude un peggioramento nel corso del pomeriggio.

I temporali, almeno per il momento, dovrebbero continuare per altre due ore. Le piogge continueranno a cadere fino a sera, ma a partire dalle 19 la situazione meteo dovrebbe migliorare e lasciare spazio a un cielo sì nuvoloso ma senza piogge.

Ciò che maggiormente si teme, sono i disagi cui la popolazione andrà inevitabilmente incontro a causa dei forti temporali. Strade allagate, voragini che si aprono mettendo a rischio l'incolumità di chi deve viaggiare sulle quattro e due ruote, e il rischio che gli alberi possano cadere sulle vie, con il rischio di creare danni alle strutture e alle persone che in quel momento transitano per strada.

Nonostante il maltempo di oggi, le cose dovrebbero migliorare già a partire da domani. A Roma e nel resto del Lazio è infatti previsto sole e bel tempo e non dovrebbero esserci precipitazioni almeno fino a venerdì.