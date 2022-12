Allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio: temporali da stasera 15 dicembre fino a sabato È stata proclamata una nuova allerta gialla per il maltempo: piogge e temporali si abbattono sulla capitale da stasera, 15 dicembre, per le successive 24-36 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Un altro fine settimana nero è quello che precede Natale e la vigilia: da stasera, giovedì 15 dicembre e per le successive 24-36 ore il dipartimento di Protezione Civile del Lazio ha proclamato allerta gialla in tutti i territori della regione. Le precipitazioni sono attese già dal pomeriggio del 15 dicembre. Si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente moderati su tutta la Regione.

Allerta gialla per maltempo, piove anche a Roma

Nella capitale il maltempo era già stato annunciato per giovedì 15 dicembre: con una nota del giorno prima era già stata proclamata allerta gialla sia bei bacini Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere e nella zona Appennino di Rieti.

Il brutto tempo continua ad abbattersi anche nei prossimi giorni sulla capitale. Prima della tarda serata di sabato 17 dicembre non sono previste schiarite: saranno due giorni grigi e piovosi. Le temperature, però, rispetto ai giorni scorsi sembrano essere meno rigide, alzandosi di qualche grado centigrado. Dai 7 gradi di minima, domani si passerà a 13, ad esempio.

I territori compresi nell'allerta meteo del 15 dicembre

Come si vede nella cartina della regione Lazio nell'immagine in alto, da stasera in tutte le province è stata emessa allerta e criticità idrogeologica e idraulica. Come di consueto, la Protezione Civile, con il bollettino emesso, ha invitato tutte le strutture ad adottare gli adempimenti di competenza e ha ricordato alla popolazione che, in caso di necessità, verrà garantito costante supporto.