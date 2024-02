Domani allerta gialla per maltempo a Roma e nel Lazio: previsti forti temporali e burrasca Allerta gialla a Roma e nel Lazio per domani, sabato 10 febbraio 2024. Previsti forti venti di burrasca, mareggiate e temporali, soprattutto nel corso della serata e della notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Allerta maltempo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, 10 febbraio 2024. È in arrivo il ciclone Pulcinella (così è stato denominato dai meteorologi del sito IlMeteo.it), che porterà piogge in tutta Italia, ma non un crollo delle temperature, a causa dei venti miti di Libeccio che soffieranno per tutto il weekend.

Allerta meteo gialla: venti di burrasca, mareggiate e forti rovesci

Per domani la Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo gialla valida dalla notte di oggi venerdì 09.02.2024, e per le successive 24 – 36 ore. In particolare si prevedono sul Lazio: "Venti dai quadranti meridionali, da forti a burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte. Altresì, dal mattino di domani, sabato 10 febbraio 2024 e per le successive 24 – 36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

A Roma piogge nella tarda serata di sabato e durante la notte

Il maltempo è previsto su tutto il territorio regionale, ma le province più colpite saranno quelle di Latina e Frosinone. Per quanto riguarda Roma, nella giornata di domani, previste piogge soprattutto nel corso della tarda serata. Temporali anche nella notte tra sabato e domenica e piogge (di debole e media intensità) nella giornata di domenica 11 febbraio. Già lunedì le condizioni meteo dovrebbero essere in miglioramento. La prossima settimana non sono previste precipitazioni (almeno secondo le previsioni più aggiornate).