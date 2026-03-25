Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, 26 marzo: forti raffiche di vento e pioggia

Domani allerta gialla a Roma e nel Lazio per pioggia e forte vento. Sul sito di Roma Capitale le raccomadazioni per evitare incidenti.

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Allerta meteo per forte vento a Roma e nel Lazio domani, giovedì 26 marzo. Il Sistema di protezione civile regionale, ha comunicato un bollettino di condizioni metereologiche avverse per forte vento e pioggia anche nella nostra regione. A diramare l'avviso anche il sito di Roma Capitale. L'avviso va dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 25 marzo e per le successive 24-36 ore. Sul Lazio si attendono "venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte".

Inoltre, dalle prime ore di domani, giovedì 26 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie sui settori orientali e appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Roma Capitale ricorda ai cittadini che è possibile contattare la Sala operativa della protezione civile attiva H24 al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Le raccomandazioni per forte vento

Roma Capitale ha diffuso in una nota insieme all'avviso di allerta meteo anche le raccomandazioni da seguire per evitare incidenti in caso di forte vento.