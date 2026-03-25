Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, 26 marzo: forti raffiche di vento e pioggia
Allerta meteo per forte vento a Roma e nel Lazio domani, giovedì 26 marzo. Il Sistema di protezione civile regionale, ha comunicato un bollettino di condizioni metereologiche avverse per forte vento e pioggia anche nella nostra regione. A diramare l'avviso anche il sito di Roma Capitale. L'avviso va dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 25 marzo e per le successive 24-36 ore. Sul Lazio si attendono "venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte".
Inoltre, dalle prime ore di domani, giovedì 26 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie sui settori orientali e appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Roma Capitale ricorda ai cittadini che è possibile contattare la Sala operativa della protezione civile attiva H24 al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.
Le raccomandazioni per forte vento
Roma Capitale ha diffuso in una nota insieme all'avviso di allerta meteo anche le raccomandazioni da seguire per evitare incidenti in caso di forte vento.
- evitare, se possibile, di fermarsi all’aperto, specialmente nelle zone maggiormente esposte al vento;
- cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando l’eventuale caduta di oggetti come pali e cartelloni stradali, tendaggi, persiane, tegole, vasi, antenne;
- fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee;
- fissare vasi e oggetti su davanzali e balconi per evitare che cadano;
- evitare l'attraversamento e la sosta nelle aree verdi e nei parchi per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade, creando un serio pericolo anche per i motociclisti e gli automobilisti;
- fare attenzione alla guida per evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento;
- alla guida fare attenzione all’uscita dalle gallerie e nei viadotti;
- fare attenzione alle zone costiere e ai litorali, evitando di fermarsi su pontili e moli.