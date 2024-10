video suggerito

Allerta gialla oggi venerdì 25 ottobre 2024, temporali a Roma e nel Lazio: quanto dura il maltempo Allerta di colore giallo oggi venerdì 25 ottobre 2024 a Roma e nel Lazio: le zone più a rischio e le previsioni meteo per oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piogge e temporali a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, venerdì 25 ottobre 2024. A dirlo è il dipartimento della Protezione Civile della regione che ha diramato un bollettino di allerta di colore giallo a partire da stamattina e per le successive 9-12 ore.

Il maltempo, che ha già caratterizzato la capitale e la regione Lazio nei giorni scorsi, persiste e non intende lasciare spazio al sole, almeno per il momento: massima attenzione in caso di emergenze che potrebbero manifestarsi a seguito delle forti piogge in tutta la regione.

Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio oggi

Come precisato nel bollettino diramato dal dipartimento di Protezione Civile regionale, tutta la regione è caratterizzata da piogge e temporali. In particolare, nell'avviso diffuso questa mattina, si legge che le precipitazioni sono attese da stamattina e per le successive 9-12 ore. In particolare si tratta di "rovesci di forte intensità con quantitativi di pioggia stimati al suolo da deboli a moderati".

Leggi anche Fino a quando piove oggi a Roma e nel Lazio: temporale sulla capitale e meteo per sabato 19 ottobre 2024

Allerta gialla nella regione Lazio oggi: le zone più a rischio

Nello stesso avviso, oltre a fare un quadro generalizzato della situazione meteorologica di oggi, 25 ottobre 2024, viene fatto esplicito riferimento al persistere di condizioni perturbate sui settori settentrionali della Regione. Maggiore attenzione, allora, nelle zone della Tuscia e dell'Appennino di Rieti.

Per quanto tempo è prevista pioggia a Roma

Nonostante non sia stata citata nell'allerta come una delle zone più a rischio, anche nella capitale è prevista pioggia per la giornata di oggi. Le precipitazioni, da sparse ad isolate, rischiano di abbattersi sulla capitale, già fortemente sottoposta alle ultime piogge che hanno causato, come spesso succede in città, danni e disservizi, soprattutto ai mezzi pubblici.