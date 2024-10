video suggerito

Maltempo a Roma, albero cade su un’auto all’uscita della galleria all’Olimpico: traffico e code Traffico e code nei pressi della galleria Fleming a Roma. Un albero, complice il maltempo, è caduto su un’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'albero caduto all'Olimpico

Un albero è caduto in strada nei pressi della galleria Fleming in zona Villaggio Olimpico a Roma. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, intorno alle ore 8. Ad immortalare l'accaduto sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno scattato delle foto, tra le quali una, pubblicata sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono stati feriti, ma si è trattato di un grande spavento.

L'albero è precipitato, complice il maltempo, ed è finito su un'auto che in quel momento stava transitando lungo quel tratto di strada, proprio in corrispondenza dell'uscita della galleria. Il conducente è riuscito a frenare di colpo, mentre ha visto la pianta cadere giù all'altezza di Largo Ferraris IV.

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo XV Cassia, che hanno gestito la viabilità. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione, con traffico e code. Il tronco è stato rimosso nell'arco della mattinata e la viabilità è tornata progressivamente normale.