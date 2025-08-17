Allerta gialla a Roma e nel Lazio oggi e domani, domenica 17 e lunedì 18 agosto: piogge e temporali

Piogge e temporali attesi a Roma e nel Lazio: quali sono le zone interessate dall’allerta meteo gialla domenica 17 e lunedì 18 agosto 2025.

Piogge e temporali a Roma e nella regione Lazio nella giornata di oggi, domenica 17 e di domani, lunedì 18 agosto 2025. Le precipitazioni più forti interessano la zona dell'entroterra laziale, da nord a sud, dalla provincia di Rieti a quella di Frosinone, ma non mancano previsioni meteorologiche simili anche in altre zone, in questi giorni di metà mese.

Mentre arrivano le precipitazioni, però, le temperature continuano ad essere elevate, con temperature minime sopra i 20 gradi e le massime sopra i 30 in tutti i territori delle province, Roma compresa.

Quali sono le zone interessate dall'allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio

Come diffuso dal dipartimento regionale di Protezione Civile, nella giornata di domenica 17 e lunedì 18 agosto 2025, si prevede allerta meteo di colore giallo a Roma e nella regione Lazio. Come mostra la cartina in basso, le zone più a rischio sono la B, la C, la E e la G che, rispettivamente, corrispondono al territorio del bacino medio del Tevere, l'Appennino di Rieti, l'Aniene e il bacino nel Liri.

Leggi anche Che tempo fa a Ferragosto a Roma e nel Lazio: regione divisa a metà fra sole e allerta pioggia

Ma non si escludono precipitazioni anche nelle zone costiere dove chi ha deciso di andare in vacanza e trascorrere qualche giornata al mare deve comunque prestare la massima attenzione per temporali in arriva, con pioggia, lampi e fulmini.

L’allerta gialla maltempo nella regione Lazio.

Nelle tre zone che non sono indicate come giallo e con criticità idrogeologica per temporali, quella dei bacini costieri del Nord, dei bacini di Roma e dei bacini costieri del Sud (indicati rispettivamente con A, D e F), però, non si escludono "possibili isolati fenomeni temporaleschi". Non si esclude, quindi, neppure la zona della Capitale dove il rischio che arrivino le piogge è alto già a partire dalla sera di domenica.