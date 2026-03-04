Allarme bomba a Roma per una valigia sospetta in via Sistina, è falso: è il quinto in poche ore

La valigia, abbandonata in via Sistina, ha fatto scattare il nuovo allarme alle 11.20 della mattina di oggi, mercoledì 4 marzo: gli artificieri sono sul posto per le verifiche.

Via Sistina, foto da Google Maps.

Una valigia abbandonata in via Sistina ha fatto scattare un nuovo allarme bomba a Roma, dopo la giornata di fuoco trascorsa ieri, martedì 3 marzo, quando in poche ore sono scattate quattro allerte nel centro città. A poche ore dal rientrato allarme per l'ultima, a Palazzo Grazioli, è arrivata una nuova segnalazione di una valigia sospetta in via Sistina. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia di Stato e insieme a loro gli artificieri per effettuare i controlli e mettere in sicurezza la zona.

Aprendo la valigia, però, è apparso subito chiaro che si è trattato di un falso allarme: il trolley era vuoto.

L'allarme bomba a Roma: artificieri in via Sistina

La segnalazione è arrivata verso le ore 11.20, per una valigia lasciata incustodita in via Sistina. Una chiamata è arrivata alla sala stampa della Questura di Roma, avvertendo della presenza dell'oggetto. Oltre agli agenti della polizia di Stato arrivati dopo aver scattato l'allarme, che hanno immediatamente chiuso al traffico la circolazione nella zona per consentire di eseguire le verifiche di sicurezza, sono arrivati anche gli artificieri.

A loro spetta il compito di intervenire, controllare la valigie ed eventualmente agire per mettere in sicurezza l'area e i presenti. Non c'è stato bisogno di spendere troppi minuti sul caso: una volta aperta, la valigia era vuota.

Gli altri allarmi bomba a Roma nelle ultime ore

In meno di 24 ore quello scoppiato in via Sistina è il quinto allarme bomba. Dopo un'allerta a piazza Venezia ieri mattina, nel pomeriggio sono stati quattro gli allarmi lanciati: uno a Largo Chigi, dove era stata segnalata la presenza di un trolley sospetto; uno in via della Scrofa all'interno degli uffici della sede di Fratelli d'Italia e l'ultimo a Palazzo Grazioli, in via del Plebiscito. In ogni caso le strade e le aree sono state interdette al traffico, sia veicolare che pedonale, mentre per quanto riguarda i palazzi è scattata l'evacuazione dei locali a scopo precauzionale.

Le verifiche degli artificieri

In ogni caso, sono intervenuti gli artificieri. Fatta eccezione per Palazzo Grazioli, dove sono intervenuti i carabinieri, sono stati chiamati ad intervenire gli agenti della polizia e il loro nucleo di artificieri. In ognuno di questi casi, però, l'allarme è rientrato dopo i controlli, fortunatamente. La valigia trovata incustodita a Largo Chigi si è rivelata carica soltanto di vestiti. E quello in via Sistina ha avuto un riscontro simile. Non vestiti. Il trolley era completamente vuoto.

Articolo in aggiornamento