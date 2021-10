Alfredo Campagna, il presidente del XIV Municipio di Roma non vaccinato, è positivo al Covid Il presidente uscente del XIV Municipio è positivo al Covid. Lo avrebbe comunicato lui stesso agli attivisti del Movimento 5 Stelle. Alfredo Campagna, che non sarebbe vaccinato, è un compagno di classe e amico storico di Andrea Severini, marito dell’ormai ex sindaca. In molti hanno temuto per il contagio della famiglia Raggi.

A cura di Luca Ferrero

Alfredo Campagna, il presidente uscente del XIV Municipio di Roma, è risultato positivo al Covid. Il minisindaco pentastellato avrebbe scelto di non vaccinarsi. Vicinissimo a Virginia Raggi, è un amico storico e compagno di militanza del marito della sindaca uscente Andrea Severini. La stretta vicinanza tra i due avrebbe destato preoccupazione tra i grillini.

Il presidente di municipio non vaccinato è positivo al Covid

La notizia della positività di Alfredo Campagna è corsa rapidamente nelle chat dei 5 Stelle. A darne notizia, oggi, è il quotidiano La Repubblica. Il contagio del presidente del XIV Municipio avrebbe preoccupato i pentastellati proprio perché Campagna è in relazioni strette e frequenti con il suo vecchio amico Andrea Severini, il marito della sindaca. Si è addirittura temuto che la famiglia Raggi fosse in isolamento in seguito ad un contatto avvenuto con il politico grillino. In molti hanno attribuito l'assenza di Virginia Raggi dai seggi elettorali ad un possibile contagio. E invece la sindaca uscente si è recata stamane alle 10 al seggio di via Maestre Pie Filippine. Ha votato, fugando così ogni dubbio.

Campagna è amico storico del marito di Virginia Raggi

Campagna è un nome di primo piano del Movimento romano. Compagno di classe di Andrea Severini, che in passato ha difeso tesi no vax, è diventato presidente del XIV Municipio, quello di Virginia Raggi. Il quotidiano La Repubblica ha riportato un suo messaggio che sarebbe comparso nelle chat grilline: "Purtroppo sarò fuori gioco per un po'. Da martedì sono alle prese con l'unica cosa che mi mancava in cinque anni. Incendi, terremoti, alluvioni, nevicate e chi più ne ha più ne metta… proprio allo scadere, mi ha beccato anche il Covid, mi ha preso sulla stanchezza".