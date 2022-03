Alessio non ce l’ha fatta, l’addio di Ciro Immobile, il suo idolo: “Hai lottato come un leone” “Hai lottato come un leone, mi mancherai. Ciao campione, fai buon viaggio”. Il centroavanti della Lazio e della Nazionale italiana era andato a trovare il bambino lo scorso febbraio.

A cura di Enrico Tata

Il piccolo Alessio è morto questa notte all'età di sei anni. Da quattro anni era affetto da una malattia rara. Il suo idolo, Ciro Immobile, lo ha salutato con queste parole: "Hai lottato come un leone, mi mancherai. Ciao campione, fai buon viaggio". Il centroavanti della Lazio e della Nazionale italiana era andato a trovare il bambino lo scorso febbraio. Una sorpresa stupenda per Alessio, che lo aveva accolto indossando la maglia da gioco dei biancocelesti. "I giorni passano e i desideri aumentano. La gioia di stare con il tuo giocatore preferito e più forte del dolore che provi", aveva scritto quel giorno su Facebook la mamma del piccolo.

Domani a Sezze, città di residenza di Alessio, ci sarà il lutto cittadino. "Un dolore straziante, un piccolo angelo è salito al cielo troppo troppo presto. La città di Sezze si stringe intorno alla famiglia", ha scritto su Facebook il sindaco Lidano Lucidi.

La famiglia aveva promosso una raccolta di fondi dedicata al bambino, che ha trascorso il Natale in un letto dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ha anche festeggiato il suo compleanno. Poi il ritorno a casa, a Sezze, e la visita impagabile del suo calciatore preferito. "Un aereo per Alessio", si intitolava la raccolta per il piccolo: "Ciao, sono Roberta e ho creato questa raccolta fondi per regalare un sorriso ad Alessio, un bimbo di soli 6 anni che da quando è piccolino sta combattendo una battaglia più grande di lui contro un mostro cattivo.Il vostro contributo aiuterà a far volare un aereo sopra casa di Alessio con una frase dedicata a lui, ogni giorno è fondamentale e anche un piccolo aiuto di 1 euro aiuterà a far comparire un sorriso sul suo bellissimo viso".