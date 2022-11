Albero crolla sui padiglioni del reparto di rianimazione dell’Umberto I: operazioni interrotte Un albero è crollato ieri sera in via del Policlinico a Roma e ha colpito i padiglioni del reparto di rianimazione dell’Umberto I. Alcuni interventi sono stati cancellati in seguito all’emergenza.

A cura di Natascia Grbic

Un albero è crollato ieri sera verso le 23.30 in via del Policlinico a Roma, al civico 153. Si tratta di un platano che ha colpito il container dove si trovavano i pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale, e ha danneggiato una parte del sistema di aerazione. I pazienti sono stati spostati dal personale sanitario aiutati dai vigili urbani e trasferiti, mentre controlli strutturali sono in corso per valutare i danni all'impianto e provare a ripararli nel più breve tempo possibile. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, alcuni interventi operatori sono stati cancellati per la mancanza di posti letto.

Sul posto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano, che hanno messo in sicurezza la zona e interdetto l'area. L'albero ha distrutto parte della cancellata in ferro che circonda l'Umberto I e colpito anche un'auto in sosta parcheggiata all'interno dell'area ospedaliera, danneggiandola. Fortunatamente non ci sarebbero persone ferite. A essere danneggiate, sono state solo le strutture dell'ospedale.

Molto probabilmente l'albero è crollato a causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla capitale. Non è raro che a Roma, complice la pioggia e le forti raffiche di vento, questi crollino, apportando gravi disagi al traffico stradale e alle persone. Molte volte sono state completamente distrutte auto in sosta, e in diverse occasioni persone sono rimaste ferite perché colpite dai rami. Eventi che, fortunatamente, non si sono finora mai trasformati in tragedia, ma che rappresentano un serio problema nella città, che si verifica ogni volta che vi è una situazione di maltempo.