Albero cade in via dei Fori Imperiali, tre feriti tra i quali una ragazza di 17 anni
Un albero è caduto in via dei Fori Imperiali a Roma. È successo all'ora di pranzo di oggi, primo febbraio. Le fronde hanno ferito lievemente tre persone: una ragazza di diciassette anni e due turisti di trentaquattro e quarantadue anni. Tutti e tre sono stati portati in ospedale per gli accertamenti medici del caso.
Erano circa le ore 13 quando l'albero, un grosso pino, è precipitato al suolo tra via dei Fori Imperiali e via di San Pietro in Carcere. In quel momento passavano diverse persone, oggi è infatti una domenica soleggiata d'inverno, perfetta per una passeggiata in centro anche in occasione dell'ingresso gratuito nei Musei.
Pino cade al centro di Roma, una tragedia sfiorata
Improvvisamente la pianta si è abbattuta al suolo, cadendo le fronde hanno colpito tre persone, che sono rimaste lievemente ferite e ha danneggiato in parte una ringhiera. Una tragedia sfiorata: l'episodio si è concluso in maniera non grave, ma poteva accadere il peggio. Al centro di Roma si è sentito un tonfo, subito si è attivata la macchina dei soccorsi con varie chiamate di cittadini e turisti arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112.
Tre feriti non gravi
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Piazza Venezia, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha preso in carico i tre feriti, trasportandoli negli ospedali Santo Spirito, San Giovanni Addolorata e Umberto I, dove i medici li hanno visitati e sottoposti alle cure necessarie. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni, anche se lo spavento è stato grande.
Presenti diverse pattuglie della polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero e hanno gestito la viabilità nel quadrante. La pianta infatti cadendo sulla carreggiata ha impedito in parte il transito di veicoli e pedoni. A rimuovere il pino sono stati i vigili del fuoco, che hanno lavorato con le squadre 1A, 3A, AG 10, 1C, 1B.