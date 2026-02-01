Albero cade in via dei Fori Imperiali, tre feriti tra i quali una ragazza di 17 anni

L’albero caduto in via dei Fori Imperiali

Un albero è caduto in via dei Fori Imperiali a Roma. È successo all'ora di pranzo di oggi, primo febbraio. Le fronde hanno ferito lievemente tre persone: una ragazza di diciassette anni e due turisti di trentaquattro e quarantadue anni. Tutti e tre sono stati portati in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

Erano circa le ore 13 quando l'albero, un grosso pino, è precipitato al suolo tra via dei Fori Imperiali e via di San Pietro in Carcere. In quel momento passavano diverse persone, oggi è infatti una domenica soleggiata d'inverno, perfetta per una passeggiata in centro anche in occasione dell'ingresso gratuito nei Musei.

Pino cade al centro di Roma, una tragedia sfiorata

I vigili del fuoco al lavoro per rimuovere l’albero in via dei Fori Imperiali

Improvvisamente la pianta si è abbattuta al suolo, cadendo le fronde hanno colpito tre persone, che sono rimaste lievemente ferite e ha danneggiato in parte una ringhiera. Una tragedia sfiorata: l'episodio si è concluso in maniera non grave, ma poteva accadere il peggio. Al centro di Roma si è sentito un tonfo, subito si è attivata la macchina dei soccorsi con varie chiamate di cittadini e turisti arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112.

Tre feriti non gravi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Piazza Venezia, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha preso in carico i tre feriti, trasportandoli negli ospedali Santo Spirito, San Giovanni Addolorata e Umberto I, dove i medici li hanno visitati e sottoposti alle cure necessarie. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni, anche se lo spavento è stato grande.

Presenti diverse pattuglie della polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero e hanno gestito la viabilità nel quadrante. La pianta infatti cadendo sulla carreggiata ha impedito in parte il transito di veicoli e pedoni. A rimuovere il pino sono stati i vigili del fuoco, che hanno lavorato con le squadre 1A, 3A, AG 10, 1C, 1B.