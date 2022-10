Al centro commerciale rapinano un 15enne dei vestiti di marca che indossava: arrestati 5 ragazzini Si tratta di cinque minori di età compresa tra quattordici e sedici anni. Con sé avevano due coltelli e un martelletto frangivetro, usati per minacciare la vittima.

A cura di Natascia Grbic

Cinque minori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Roma Eur con l'accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un ragazzino di quindici anni. Lo hanno accerchiato al centro commerciale, picchiato e portato via i vestiti firmati che indossava. Poi, si sono dati alla fuga, ma sono stati bloccati dal personale di sicurezza del centro commerciale e dai militari.

I ragazzi arrestati sono studenti, tutti incensurati, che abitano nel quartiere Tuscolano e trasferiti nel centro di prima accoglienza di via Virginia Anelli.

I fatti risalgono ai giorni scorsi in un centro commerciale di via Laurentina. Il 15enne stava girando per i negozi quando è stato accerchiato dai cinque minori, che lo hanno costretto a consegnare la felpa firmata che indossava. La vittima ha avuto molta paura: non solo perché era da sola contro il branco, ma perché i cinque gli hanno fatto capire che erano armati. E che non si sarebbero fatti problemi a usare ciò che avevano per rapinarlo.

L'incubo non è però finito lì: dopo qualche minuto il 15enne era stato raggiunto dal branco mentre stava sulle scale mobili. Questa volta volevano le sue scarpe: lo hanno scaraventato a terra e lo hanno picchiato, ma questa volta è intervenuto il personale della sicurezza, che ha anche chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che in un cestino per i rifiuti hanno trovato due coltelli a serramanico con lama entrambi da ventuno centimetri, e un martelletto frangivetro. Erano avvolti nella felpa rubata al 15enne, che gli è stata restituita.

I ragazzi sono stati portati nel centro di prima accoglienza. Il 15enne, sconvolto per quanto accaduto, non ha riportato fortunatamente ferite gravi.