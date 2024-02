Agricoltori con i trattori e la mucca Ercolina a piazza San Pietro chiedono l’attenzione del Papa Un trattore e la mucca Ercolina a Piazza San Pietro, gli agricoltori chiedono a Papa francesco di sostenere e dare voce alla loro protesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La mucca Ercolina davanti al Duomo di Milano (La Presse)

Gli agricoltori oggi sono a Piazza San Pietro, in occasione dell'Angelus della domenica, per chiedere a Papa Francesco di dare voce alla loro battaglia. Sono arrivati stamattina, 18 febbraio, con la mucca Ercolina, già esposta davanti al Dumo di Milano e portata al Festival di Sanremo. La delegazione del Maf (Movimenti agricoli federati) è arrivata in Vaticano a bordo di un trattore. Ieri mattina gli agricoltori hanno manifestato con un presidio in piazza Bocca della Verità.

Gli agricoltori scrivono una lettera a Papa Francesco

"Il Vaticano e il Papa devono dare voce ai nostri problemi. Siamo qui in modo simbolico, abbiamo portato un trattore e la mucca Ercolina, che è stata a Sanremo" ha commentato all'Ansa Pietro Megna, uno dei portavoce di Agricoltori Italiani. Gli agricoltori già avevano mandato una lettera al Pontefice con la richiesta di porre l'attenzione sui loro problemi per sostenerli nella loro protesta.

Una lettera nella quale, sempre come riporta Ansa gli agricoltori rivolgendosi a Papa Francesco hanno scritto: "Con immensa gratitudine la ringraziamo Santo Padre per averci accolti e invochiamo il suo sostegno e la sua benedizione. Le doniamo un trattore, simbolo della nostra fatica". E aggiungono. "Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo".

Le organizzazioni di protesta dei trattori sono convinte che "con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita". Poi l'appello rivolto ad associazioni e cittadini: "Siete tutti invitati senza bandiere né trattori".